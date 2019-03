Josh Duhamel (46, "So spielt das Leben") zeigt vollen Einsatz für den Tierschutz und besuchte jetzt zum Abschluss eines Afrika-Trips das Grumeti Reserve in Tansania. Das 140.000 Hektar große private Tier- und Naturschutzgebiet liegt an der westlichen Grenze des Serengeti Nationalparks. Via Instagram ließ er seine Follower an seinen Eindrücken teilhaben und postete zahlreiche Schnappschüsse.

Der Hollywood-Star verbrachte mehrere Tage mit der Non-Profit-Organisation "African Community & Conservation Foundation". "Ich habe mich schon immer darauf konzentriert, das Bewusstsein für die Bekämpfung der Wilderei zu erhöhen, bei meinem jetzigen Trip geht es aber um so viel mehr... Kommunen fördern, Selbstbestimmung der Frauen und der Ausbau von Schutzgebieten", erklärte der Schauspieler seine Beweggründe hinter seinem Trip. Seine Reise scheint Duhamel mächtig bewegt zu haben: Zu einem Gruppenbild mit Mitgliedern der Organisation schrieb der Ex-Mann von Sängerin Fergie (43) zum Abschied: "Auf Wiedersehen Löwen, Leoparden, Giraffen und Paviane. Auf Wiedersehen ihr tollen Menschen aus Tansania. Ich werde euch ganz sicher bald wiedersehen."