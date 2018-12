Um Josh Hartnett (40) ist es in den vergangenen Jahren immer ruhiger geworden. Mit Absicht: Der britische Schauspieler, der 2001 mit dem Hollywood-Blockbuster "Pearl Harbor" internationalen Ruhm erlangte, hat sich aus dem Rampenlicht größtenteils zurückgezogen. Auftritte wie jener am gestrigen Sonntag gibt es kaum noch. Gemeinsam mit Ehefrau Tamsin Egerton (30, "Camelot") besuchte der 40-Jährige die Verleihung der British Independent Film Awards in London.

Das Paar, das sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "The Lovers" kennenlernte und heute zwei gemeinsame Kinder hat, posierte am Abend Arm in Arm für die Fotografen. Sie in einem knielangen Kleid aus Spitze und Samt, er in einer lässigen Kombination aus Chinohose, Hemd und Mantel. Doch was macht Hartnett mittlerweile eigentlich?

Lieber hinter statt vor der Kamera

Nach seinem "Pearl Harbor"-Erfolg war Hartnett noch in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, darunter "Sin City" und "Lucky Number Slevin". Zuletzt spielte der Brite 2017 in dem Thriller "6 Below: Verschollen im Schnee" mit. Dann kam erst einmal nichts. Der Grund: Hartnett hat eine neue Leidenschaft gefunden.

"Ich schreibe viel mehr und mache viel mehr Kurzfilme und Musikvideos", sagte er bereits im Dezember 2017 der "Huffington Post". Natürlich wolle er seine Schauspielkarriere nicht gänzlich an den Nagel hängen. Er müsse die Film-Industrie allerdings "zeitweise auf Distanz halten", da diese in seinen Augen ziemlich überwältigend sein könne.