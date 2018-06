Nach der Trennung im Jahr 2016 hatte seine Ex-Freundin Diane Kruger (41, "Troja") bereits 2017 mit Norman Reedus (49, "The Walking Dead") einen neuen Mann an ihrer Seite. Joshua Jackson (39, "Dawson's Creek") brauchte dafür etwas länger, doch jetzt soll auch der 39-Jährige Kanadier wieder auf Wolke sieben schweben. Wie "E! Online" berichtet, sind Jackson und die TV-Moderatorin Alyssa Julya Smith (31) ein Paar.

"Es geht jetzt schon ein paar Monate", verrät eine nicht näher genannte Quelle. Bisher führten die beiden allerdings eine Fernbeziehung: Smith lebt in Los Angeles, Jackson verbrachte die letzte Zeit in New York, wo er am Broadway in "Children of a Lesser God" spielte. Nach dem Ende des Stücks erwarte der Schauspieler, "öfter in Los Angeles zu sein", so der Insider.

Bereits Ende 2016 hatte Joshua Jackson in "The Ellen DeGeneres Show" zugegeben, dass seine Dating-Künste eingerostet seien und sich die Dinge geändert hätten, seit er zuletzt Single war. Immerhin waren er und Diane Kruger ganze zehn Jahre ein Paar. Für Diane Kruger wiederum war das kein Hindernis, schnell einen neuen Partner kennenzulernen. Und in noch einer Sache ist Kruger ihrem langjährigen Ex voraus: Angeblich erwarten sie und Reedus bereits ihr erstes gemeinsames Kind!