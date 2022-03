Der deutsche Fußballnationalspieler Joshua Kimmich wird in den kommenden Tagen zum dritten Mal Vater. Er sei ein "absoluter Familienmensch".

Baby-Freuden für Joshua Kimmich (27) und seine Partnerin Lina Meyer. Die beiden bekommen ihr drittes gemeinsames Kind - und das offenbar schon in Kürze. Der von Bundestrainer Hansi Flick (57) in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufene Fußballspieler "und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Ein ganz besonderer Moment im Leben"

Daher befinde sich Kimmich derzeit nicht bei der Mannschaft, die sich in Gravenbruch, in der Nähe von Frankfurt am Main, auf zwei kommende Länderspiele vorbereitet, heißt es weiter. "Jo ist ein absoluter Familienmensch", erklärt Flick in einem Statement. Und weiter: "Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist."

Im Oktober 2020 hatte sein Verein, der FC Bayern München, vor einem Spiel getwittert, dass Kimmich nicht auflaufen werde "Joshua #Kimmich fällt heute aus. Er ist in München geblieben, seine Freundin erwartet das zweite Kind." Das erste gemeinsame Baby des Paares kam im Sommer 2019 zur Welt. "Ein Kind gibt dem Leben einen ganz anderen Inhalt, eine ganz neue Aufgabe ist da", erzählte Kimmich im April 2020 der Münchner "Abendzeitung". Zuvor sei es ihm besonders um seine Karriere gegangen, "jetzt habe ich noch einen anderen Auftrag. Das macht es für mich in dieser Krise einfacher, weil ich zu Hause einen wunderbaren Alltag habe".