Joss Stone am Set des Musicals "The Time Traveller's Wife".

Die Sängerin und Schauspielerin Joss Stone (36) hat "Ja" gesagt - zu ihrem langjährigen Partner und Vater ihrer Kinder, Cody DaLuz (33). Das hat sie kürzlich im Interview mit "Wednesday's 5 News" verraten. "Daily Mail" hat das Video dazu veröffentlicht. Ihr Debüt als Ehepaar auf dem roten Teppich feierten sie bei der Eröffnung des Musicals "The Time Traveller's Wife" in London am 1. November. Das neue britische Musical, das auf Audrey Niffeneggers internationalem Bestseller-Roman basiert, wird unter anderem durch die Originalsongs der Grammy-Preisträgerin Stone zum Leben erweckt.

Im Gespräch mit dem Musical-Regisseur Bill Buckhurst in "Wednesday's 5 News" erzählt sie von einer ihrer Musical-Performances. Am Ende des ersten Akts warf eine Darstellerin einen Blumenstrauß, der zufällig in Stones Richtung geflogen sei. "Ich hätte fast die Hand ausgestreckt, um nach ihm zu greifen". Doch der Strauß sei auf einen freien Platz gelandet. "Dem einzigen freien Platz in Haus", so Stone.

"Ich dachte, es wäre ein gutes Omen!"

Niemand sei hingegangen, um den Strauß aufzuheben. Joss Stone ergriff die Initiative: "Ich dachte mir, na gut, die Blumen sind für mich! Also habe ich sie genommen und alle riefen: 'Juhu!'", sagte die 36-Jährige und lachte. Als sie danach wieder nach Hause nach Nashville gefahren sei, habe sie am 26. Oktober geheiratet. "Wow, das ist echte Magie", antwortete ihr Buckhurst im Interview. "Ich dachte, es wäre ein gutes Omen!", so Stone.

Stone und DaLuz haben zwei gemeinsame Kinder. Auf Instagram zeigt sich die Familie glücklich mit Tochter Violet (2) und Sohn Shackleton (1). Das Paar kann sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen und plane, ein Kind zu adoptieren, wie Stone dem Magazin "Hello!" Anfang Oktober sagte. Das frisch vermählte Paar durchlaufe derzeit einen Prozess, um als potenzielle Adoptiveltern anerkannt zu werden. "Ich hoffe, dass wir es schaffen", berichtete die Musikerin, "Ich möchte etwa 25 Kinder haben", scherzte sie.