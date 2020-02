Jourdan Dunn (29) will heiraten. Der ehemalige "Victoria's Secret"-Engel hat sich verlobt. Das verkündete Dunn stolz mit einem Foto auf Instagram. Darauf hält sie einen edlen Diamantring am Ringfinger in die Kamera. "Jourdan Dunn Hamilton", schreibt die 29-Jährige dazu. "Das klingt doch ganz nett." Zusätzlich drückt das britische Model in ihrer Instagram Story ihr Liebesglück aus: "Ich bin so glücklich, dass ich mich verliebt habe. Ich danke Gott, dass er dich von oben geschickt hat."

Glück in der Liebe, Erfolg im Job

Ihren Verlobten bzw. zukünftigen Ehemann nannte sie hingegen nicht namentlich. Verlinkt hat sie ihn ebenfalls nicht. Erste Gerüchte über eine Verlobung kamen bereits Anfang des Jahres auf, als Dunn ein Foto von sich selbst, ihrem Sohn Riley und ihrem jetzigen Verlobten an einem Strand in Jamaika teilte. "2009 trat mein Sohn in mein Leben, 2019 mein Lebenspartner, der Schritt ins Jahr 2020 mit beiden an meiner Seite ist unbezahlbar", so die Britin damals.

Neben ihrem privaten Höhenflug kann Jourdan Dunn in ihrer Karriere als Model auf einige Highlights zurückblicken. Bereits im Alter von 15 Jahren entdeckt, lief sie kurz darauf bei Fashion-Shows für Marc Jacobs oder Louis Vuitton. Von 2012 bis 2014 war sie Laufsteg-Model bei "Victoria's Secret".