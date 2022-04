Die britische Schauspielerin Helen Mirren und ihr Mann, US-Regisseur Taylor Hackford, trauern um dessen Sohn Rio Hackford. Der 51-Jährige (l.) litt an einem Aderhautmelanom, einer sehr aggressiven und seltenen Form von Augenkrebs. Rio Hackford, der als Schauspieler arbeitete und zuletzt in der ersten Staffel der Serie "The Mandalorian" zu sehen war, starb bereits am 14. April in Kalifornien. In einem Statement äußerte sich seine Familie nun zur Todesursache. Sie seien beide "untröstlich" über diesen Verlust, teilten Hackford und Mirren in einer Stellungnahme mit, die unter anderem das US-Magazin "People" veröffentlichte. Zudem rief das Paar zu regelmäßigen Augenuntersuchungen auf, um eine mögliche Krebserkrankung frühzeitig zu diagnostizieren. Rio Hackford stammte aus der ersten Ehe von Taylor Hackford, die 1972 geschieden wurde. Mit Oscar-Preisträgerin Helen Mirren ist er seit 1997 in dritter Ehe verheiratet.