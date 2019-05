Hollywood-Star Jude Law (46, "Captain Marvel") hat am Dienstag offenbar heimlich seine Freundin, die Psychologin Phillipa Coan (32), geheiratet. Das berichtet "The Sun". Berühmte Kollegen des Schauspielers waren angeblich nicht anwesend, nur der engste Familienkreis soll bei der kleinen Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall in London dabei gewesen sein. Das Blatt zeigt auch Bilder des Brautpaars, sie trägt darauf ein langärmliges, cremefarbenes Minikleid mit Volants und hat einen Blumenstrauß in der Hand. Law erschien demnach in einem dunkelblauen Anzug mit passendem Hut.

Law war zuvor bereits mit Schauspielerin Sadie Frost (53) verheiratet, mit der er drei Kinder hat: Sohn Rafferty (22), Tochter Iris (18) und Sohn Rudy (16). Frost und Law ließen sich 2003 scheiden. Zu seinen Ex-Freundinnen zählen zudem Schauspielerin Sienna Miller (37) und US-Model Samantha Burke, mit der 34-Jährigen hat er eine neunjährige Tochter namens Sophia. 2015 wurde Jude Law zum fünften Mal Vater: Musikerin Catherine Harding brachte Tochter Ada zur Welt. Mit Phillipa Coan soll Law seit drei Jahren zusammen sein.