Hochkonzentriert verfolgen Jude Law (46, "The Young Pope") und seine Frau Phillipa Coan (32) ein Tennismatch in Wimbledon. Schicker könnten sie dabei kaum aussehen: Der Schauspieler gestriegelt im navy-blauen Anzug mit cremefarbener Krawatte, seine Frau, die sich als "Business Psychologin" für den Klimaschutz einsetzt, glänzend in einem weißen Kleid mit breitem Gürteldetail.

Ganz so ernsthaft war ihr Besuch des Tennistuniers aber nicht, wie weitere Bilder zeigen. Darauf strahlen sie wie zwei Frischverliebte um die Wette. In Wirklichkeit sind Law und Coan seit 2015 zusammen und sollen im Mai in einer kleinen Zeremonie in der Londoner Old Marylebone Town Hall geheiratet haben.