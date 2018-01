Meistens geht es auf der Facebook-Seite von Judith Rakers sehr professionell zu. Die Journalistin postet dort Bilder von Dreharbeiten oder Hinweise auf Termine ihrer Sendungen, beispielsweise der Talksendung "3 nach 9" im Fernsehprogramm von Radio Bremen. Doch am Samstag wurde es persönlich.

Rakers widmete sich dem Thema "Organspende" – Aufhänger war eine Meldung in der "Tagesschau". Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) war die Zahl der Spender in Deutschland 2017 auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Die Sprecherin der ARD-Nachrichtensendung richtete daher einen eindringlichen Appell an ihre Facebook-Fans.

Judith Rakers: "Von mir könnt ihr alles haben"

"Das darf nicht sein", kommentierte sie die Zahlen. "Es sterben Menschen da draußen." Dann wurde Rakers ganz direkt: "Was wollt ihr bloß machen mit dem ganzen Zeug, wenn ihr sterbt?" Sie selbst trage ihren Organspendeausweis seit mehr als 25 Jahren bei sich: "Von mir könnt ihr alles haben, wenn es mich erwischt." Rakers forderte alle ihre Leser dazu auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – "stellvertretend für alle, die dringend auf ein neues Organ warten".

Auch in den Kommentaren versuchte sie, Skeptiker zu überzeugen. Viele Kommentatoren bedankten sich bei Rakers und unterstützen ihren Aufruf.

Die Zahl der Organspender war im vergangenen Jahr um 60 auf 797 zurückgegangen. Damit rutschte Deutschland 2017 erstmals unter die Marke von zehn Spendern pro eine Million Einwohner. Insgesamt wurden 2.594 Organe gespendet. Anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, müssen in Deutschland Spender in Form eines Organspendeausweises der Entnahme von Organen nach ihrem Tod zustimmen. Der Ausweis kann kostenlos online bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellt werden.