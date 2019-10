Ein Lied sagt mehr als tausend Worte: In der neuen TV-Show "Mein Lied für Dich" (16.10., 20:15 Uhr, ZDF) präsentiert Moderatorin, Sängerin und Unternehmerin Judith Williams (48) Menschen, die für andere singen - zum Dank, zur Erinnerung oder als Heiratsantrag. Doch auch die Gastgeberin selbst wird ein Lied zum Besten geben, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät. Dabei erzählt sie auch, welche Rolle die Musik in ihrer Familie heutzutage spielt. Mit Schauspieler Alexander-Klaus Stecher (51) ist sie seit 2011 verheiratet; gemeinsam haben sie zwei Töchter.

Warum haben Sie für die neue Musikshow zugesagt, was reizt Sie daran besonders?

Judith Williams: Diese Show ist voller positiver Energie und besonderer Momente. In "Mein Lied für Dich" haben meine Gäste die Möglichkeit, sich bei einem ganz besonderen Menschen zu bedanken.

"Dankeschön, Heiratsantrag, Erinnerung oder Prank", sind laut Senderankündigung die Gründe, warum Menschen in Ihrer Show für andere singen? Welche dieser Geschichten rührte Sie besonders?

Williams: Eigentlich hat mich jeder Auftritt emotional berührt, weil dahinter immer ein besonderes Herzensanliegen steckt. Einen Auftritt werde ich aber nie vergessen: Eine Frau, die ihre Tochter und ihr Enkelkind verloren hat, bedankt sich mit einem Lied von Peter Alexander bei ihrem neuen Partner, der ihr durch diese unfassbar schwere Zeit geholfen hat.

Sie selbst sind ausgebildete Sängerin. Haben auch Sie schon mal für jemanden ein ganz persönliches Lied gesungen?

Williams: Wir sind eine sehr musikalische Familie. Gemeinsam mit meinem Mann singe ich fast täglich, zum Beispiel morgens für unsere beiden Töchter zum Wecken - wobei sich deren Begeisterung in der Früh ehrlicherweise in Grenzen hält. Aber auch viele Abende enden bei uns am Flügel.

Welcher Song fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihren Mann und Ihre Kinder denken?

Williams: "I Know You Want Me" von Pitbull. Das ist unser Familien-Lieblingssong. Dazu tanze ich immer mit meinen Töchtern.

Haben Sie einen Lieblingssong?

Williams: Ein besonderes Lied ist für mich "Somewhere" aus der "West Side Story". Es war das letzte Lied, das ich gesungen habe, bevor ich meine Karriere als Opernsängerin aufgeben musste. In "Mein Lied für Dich" singe ich es zum ersten Mal wieder auf der Bühne.

Welcher Song motiviert Sie persönlich besonders?

Williams: "La Gloria Eres Tu" von Luis Miguel. Das war mein Aufwärm- und Motivations-Song bei "Let's Dance".

"Die Höhle der Löwen" und "Mein Lied für dich" - warum machen Sie bei so unterschiedlichen Formaten mit und müssen sich die Fans Sorgen machen, dass das eine das andere verdrängen könnte?

Williams: Ich liebe es, aus Schubfächern auszubrechen, in die man gerne gesteckt wird, und kann jedem nur raten: Lebe deine Träume - und zwar jetzt. Ich mache beide Formate sehr gerne und solange wie es mir Spaß macht, aber das letzte Wort haben die Zuschauer.