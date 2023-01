von Eugen Epp Jürgen Drews nimmt Abschied von der großen Bühne. Der Schlagerstar leidet an einer Nervenkrankheit. Sein Kollege und Freund Florian Silbereisen sorgt sich.

Nach 55 Jahren nimmt Jürgen Drews Abschied von der großen Bühne. Schon im vergangenen Jahr hatte der Schlagerstar aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendet. Nun bekommt er noch eine große Abschiedsgala im Fernsehen – und dann ist wirklich Schluss für den "König von Mallorca".

Doch wie geht es danach weiter für Drews? Sein Freund Florian Silbereisen macht sich Sorgen um den 77-Jährigen. Drews leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die zu motorischen Störungen führen oder die Funktion innerer Organe beeinträchtigen kann. "Die täglichen langen Fahrten sind manchmal anstrengend und es gab Tage, an denen Jürgen einfach müde, erschöpft und kaputt war", berichtete Silbereisen dem "Express" von gemeinsamen Tour-Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr.

Große Abschiedsgala für Jürgen Drews

Silbereisen moderiert auch die große Abschiedsgala für Drews am Samstag im Ersten. Den 41-Jährigen und die Schlager-Legende ("Ein Bett im Kornfeld") verbindet eine enge Freundschaft. "Jürgen und ich haben uns in den letzten Jahren sehr gut kennengelernt. Ich schätze ihn sehr und wenn Jürgen mich braucht, dann bin ich da", sagt Silbereisen. "Jürgen ist ein sehr feinfühliger und tiefsinniger Mensch. Er kann die ganz große Party sowohl auf als auch hinter der Bühne, genauso wie ein ruhiges intensives Gespräch über das Leben, Politik, Umwelt und das Älterwerden. Er ist einfach ein feiner Kerl."

Doch bei Drews lassen die Kräfte immer mehr nach, das Karriereende war die logische Konsequenz. Halt gebe dem 77-Jährigen seine 49 Jahre alte Frau Ramona, erzählte Silbereisen dem "Express". Mit ihr an seiner Seite sei Drews "gefühlt zwei Köpfe größer und zehn Jahre jünger": "Sie ist seine Kraftquelle, sein Jungbrunnen, seine bessere Hälfte und die beiden gehen so liebevoll miteinander um, wie ich es selbst bei frisch verliebten Paaren selten gesehen habe. Er verteidigt sie wie ein Löwe und sie umsorgt ihn wie eine Löwin. Für mich sind sie ein echtes Traumpaar."

Drews hatte sein Karriereende im Sommer in einer Show von Florian Silbereisen angekündigt. "Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: 'Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut'", so Drews damals. "Ich gehe ohne zu Murren, ich habe meine Ramona." Seinen letzten Live-Auftritt hatte er am 6. Oktober. Bei der großen Abschiedsgala in der ARD treten viele alte Weggefährten auf, unter anderem Thomas Anders, Maite Kelly und Roland Kaiser.

