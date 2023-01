Jürgen Drews wird mit einer großen Gala in der ARD verabschiedet

von Eugen Epp Jürgen Drews beendet seine Bühnenkarriere. Der Schlagerstar freut sich auf den Ruhestand – auch wenn er nur eine extrem kleine Rente bekommt. Vorgesorgt hat er dennoch.

Mehr als 50 Jahre lang stand Jürgen Drews auf der Bühne, jetzt ist seine Musikkarriere endgültig zu Ende. Die ARD widmet ihm am Samstag eine große Abschiedsgala mit vielen Freunden und Weggefährten, moderiert von Florian Silbereisen, mit dem Drews eine enge Freundschaft verbindet.

Unter dem Spitznamen "König von Mallorca" wurde Drews bekannt, seine Auftritte am Ballermann sind legendär. Die Rente, die der 77-Jährige bekommt, fällt allerdings wenig königlich aus – sondern ziemlich mickrig. Er erhalte nur eine "Mini-Rente", erzählte Drews der "Bild" bereits 2020 zu seinem 75. Geburtstag: "Das sind noch nicht mal 200 Euro. Davon kann ich mit Ramona (seiner Ehefrau, Anm. d. Red.) einmal schön essen gehen. Das war’s."

Jürgen Drews hat trotz "Mini-Rente" keine Geldsorgen

Doch obwohl sich der Schlagerstar nur mit Peanuts aus der Rentenkasse begnügen muss, braucht sich niemand Sorgen um seine finanzielle Situation zu machen. Ganz im Gegenteil: "Ich habe vorgesorgt und mein Geld gut angelegt", erklärte Drews vor fast drei Jahren. Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" dürften auch dann noch zuverlässige Geldlieferanten sein, wenn Drews nicht mehr live auftritt.

Im Herbst hatte Jürgen Drews sein Karriereende aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. "Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, hab ich auch mir gesagt, irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist mal gut", erklärte er damals seine Entscheidung. In der Pandemie habe er außerdem festgestellt, dass er auch ohne Live-Auftritte gut leben könne.

Drews leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die zu motorischen Störungen führen oder die Funktion innerer Organe beeinträchtigen kann. Allerdings beeinträchtigt die Krankheit ihn nicht, versicherte er vor seinem Bühnenabschied: "Mir geht es sehr gut. Ich habe keine Schmerzen und fühle mich gut. Das ist das Wichtigste." In Zukunft freut sich Drews darauf, die freie Zeit mit seiner Frau Ramona zu genießen. "Ich bin 50 Jahre dabei und mein Privatleben kam zwar nicht zu kurz, aber ich habe es nie so ausnutzen können, wie ich es jetzt ausnutze werde, wenn ich keine Verpflichtungen habe", sagte Drews dem MDR. Bei der großen Abschiedsgala im Ersten treten unter anderem Andy Borg, Thomas Anders, Maite Kelly und Roland Kaiser auf, um den Schlagerstar zu würdigen.

Quellen: "Bild" / MDR

