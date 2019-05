Die vergangene Nacht wird nicht nur an der Anfield-Road lange im Gedächtnis bleiben. Jürgen Klopps Liverpool FC hat in einer fast schon magischen Aufholjagd einen 0:3 Rückstand (nach Hinspiel) gegen den FC Barcelona in ein 4:3 verwandelt. Die Mannschaft ist damit in das Finale der Uefa-Champions-League eingezogen. Die Sportwelt ist aus dem Häuschen - und auch unter den Promis hat so manch einer mit den "Reds" mitgefiebert.

Allen voran "Die Toten Hosen"-Sänger Campino (56). Der offizielle Instagram-Account der Band postete kurz nach Abpfiff ein Bild des Punk-Rockers, der ganz offensichtlich im Stadion an der Anfield-Road war. Ein freudestrahlender Campino hält darauf einen Liverpool-Fanschal in die Luft und kommentiert dazu: "I'm a believer..." (engl. für: "Ich bin ein Gläubiger"). Tatsächlich musste Campino viel Glaubenskraft mit ins Stadion bringen. An einen Sieg wollte vor dem Spiel offenbar nicht mal Trainer Jürgen Klopp so richtig glauben.

Dem gratulierte zum mehr als verdienten Sieg über einen völlig fassungslosen FC Barcelona denn gleich mal auch Klopps ehemaliger Verein, Borussia Dortmund. Auf Twitter hieß es von Seiten des BVB: "You'll never walk alone! Glückwunsch an Jürgen Klopp und den Liverpool FC zum Einzug ins Uefa-Champions-League Finale!"

Neben den Glückwünschen des Ex-Vereins wird sich Jürgen Klopp auch sehr über diesen ganz royalen Gruß gefreut haben. Prinz William (36) twitterte über den offiziellen Account des Kensington Palasts: "Gut gemacht, Liverpool - ein unfassbares Ergebnis, was für ein Comeback!"

Die britische "Top-Model"-Gewinnerin von 2017, Victoria Clay (25), zeigte sich ebenfalls begeistert ob der Glanzleistung der Reds. Clay antwortete auf einen Tweet des Liverpool FC mit gleich vier Herz-Emojis und einem Stehende-Ovationen-Gif.

Auch jenseits des Teichs verfolgte die (Sport-)Prominenz den Kampf des Liverpool FC um den Einzug ins Finale. Das "German Wunderkind" Dirk Nowitzki (40) hielt sich zwar kurz, ließ es dafür in seinem Glückwunsch nicht an Ausrufezeichen mangeln: "Kloppo!!!!", twitterte Nowitzki kurz nach Abpfiff.

NBA-Kollege LeBron James (34) war da wesentlich enthusiastischer. Seinen "Wahnsinns-Nacht für die Red. Wow."-Tweet verzierte der LA-Lakers-Star mit reichlich roten Ausrufezeichen und einem Herz-Emoji.