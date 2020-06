Der FC Liverpool um Cheftrainer Jürgen Klopp (53) ist seit über 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Die Freude über den historischen Titelgewinn war entsprechend groß, die ganze Nacht lang feierten die Reds den Triumph. Allen voran ihr Coach, dem in seinem ersten Interview als frisch gebackener Meistertrainer die Tränen in den Augen standen - Klopp ist der erste deutsche Trainer, der ein englisches Team zum Titel führen konnte. Bei der anschließenden Party drehte "Kloppo" dann aber richtig auf: In einem Twitter-Video, das der Verein über seinen Account postete, zelebriert der 53-Jährige seine verrückten Dance Moves auf dem Parkett.

Der kurze Clip zeigt den gebürtigen Stuttgarter inmitten springender und grölender Spieler, die "The Normal One" bei seinem wilden Tanz anfeuern. Mit umgedrehter Basecap und Flasche in der Hand hüpft Klopp wie ein Flummi zur Musik und bringt die Stimmung der Meisterfeier zum Kochen.