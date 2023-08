Der deutsche Synchronsprecher Jürgen Kluckert ist gestorben. Er war vielen als Stimme von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs bekannt.

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Jürgen Kluckert (1943 - 2023) ist tot. Besonders bekannt war er für seine Stimme in den "Benjamin Blümchen"-Hörspielen und als Mr. Krabs in der Fernsehserie "SpongeBob Schwammkopf". Er wurde 79 Jahre alt und lebte Medienberichten zufolge zuletzt in Potsdam.

"Danke für Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und einfach unendlich viel Kindheit"

Auf Twitter betrauerte seine Sprecher-Kollegin Julia Bautz (30) den Verlust ihres Kollegen und machte so auf den Tod des ausgebildeten Schauspielers aufmerksam. Zu einer Abbildung von Benjamin Blümchen schrieb Bautz: "Ich bin heute ganz in Gedanken an eine Stimme aus meiner Kindheit, seine herzliche Art und Weise, seine Wärme und seine wundervolle Familie. Gute Reise, pass auf dich auf da oben und danke für Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und einfach unendlich viel Kindheit."

Die Rolle des sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen übernahm Kluckert 1994 von seinem verstorbenen Kollegen Edgar Ott. 2002 übernahm er die Sprecher-Rolle von Mr. Krabs. Neben seiner Sprechertätigkeiten für die bekannten Kinder-Hörspiele und die Zeichentrick-Fernsehserie war Kluckert zudem der Synchronsprecher von Morgan Freemann (86) und Chuck Norris (83).