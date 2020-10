Spielt seine Gesundheit mit? Jürgen Milski freut sich "auf ein sehr spanendes TV-Format", hat jedoch mit "unfassbaren Schmerzen" zu kämpfen.

Ballermann-Größe Jürgen Milski (56, "Großer Bruder") ist "von schmerzfreiem Bewegen noch sehr weit entfernt". Am Freitagmorgen (2. Oktober) sei der Sänger mit "unfassbaren Schmerzen" im Nacken aufgewacht, wie er jetzt der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Keinen Millimeter habe er seinen Kopf nach rechts oder links bewegen können. Wann und wo er sich die Verrenkung zugezogen hat, könne er nicht sagen. "Ich treibe ja sehr viel Sport - Fitnesstraining, Mountainbiken, Tennis, Klettersteige", es gebe mehrere Möglichkeiten.

Muss er sein nächstes TV-Projekt absagen?

Aktuell gehe es Milski "wieder etwas besser". Bei Instagram hält er seine Fans und Follower auf dem Laufenden: Die Spritzen und Infusionen, die er bei seinem Orthopäden im bayerischen Freilassing bekommen habe, würden Wirkung zeigen. Dennoch fliege er am Donnerstag nach Köln, um die Behandlung fortzusetzen. Der 56-Jährige will sich von Spezialist Kay Nickelsen den Atlaswirbel einrenken lassen. So gehe es schließlich nicht weiter.

"Diese Verletzung schränkt meinen ganzen Tagesablauf ein", ärgert sich Milski. Zwar könne er sich die Zeit mit Lesen und dem Arbeiten an einer neuen TV-Show-Idee vertreiben, auf dem Plan hätte jedoch etwas ganz anderes gestanden. Der Sänger sei derzeit in der Vorbereitung "auf ein sehr spanendes TV-Format", verrät er. Diese Vorbereitung musste aufgrund der Verletzung nun zum Erliegen kommen. "Und es ist fraglich, ob ich es schaffe, zum Drehbeginn des TV-Formats wieder gesund zu sein. Das macht mir gerade am meisten zu schaffen."