Große Sorge um "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (55): Nach seinem schweren Sturz im Vorfeld der "ProSieben Wintergames" (14. und 15.12, 20:15 Uhr) droht nun vielleicht sogar eine Operation. Der Sänger und Moderator wurde während des Trainings zur ProSieben-Show verletzt: "Ich bin von der Schwalbe gestürzt und habe mir die Bänder in der Schulter gerissen", erklärte er der Nachrichtenagentur spot on news.

In der vergangenen Nacht habe er kein Auge zugetan: "Ich habe die schlimmste Nacht meines Lebens hinter mir. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach", so Milski weiter. Nun werde er noch einmal in eine Sportklinik gefahren, um eine Kernspintomographie (MRT) zu machen. "Danach wird entschieden, ob ich eventuell doch operiert werden muss."

Seine lange Liste an Verletzungen

Für Milski ist es bei Weitem nicht die erste Verletzung seiner langen TV-Karriere. "Ich bin ein echter Adrenalinjunkie und süchtig nach solchen Formaten, in denen man Kopf und Kragen riskiert." Das beweist auch ein Blick auf seine TV-Vergangenheit. Milski kann unter anderem auf zehn Jahre "Stock Car Crash Challenge" und fünf Jahre "Wok WM" zurückblicken. Zuletzt war er in der Sat.1-Show "Fort Boyard" und bei den RTL-"Ninja Warriors" zu sehen. Alle Formate seien "totaler Irrsinn, aber ich habe sie alle geliebt", so der 55-Jährige.

Seine gravierendsten Verletzungen? "Ich habe mir zweimal das Schienbein und das Schlüsselbein gebrochen, zweimal hatte ich einen Leistenbruch. Daumen und Mittelfuß waren ebenfalls bereits gebrochen. Mein Kopf hatte mehrere Löcher und meine Schulter habe ich mir auch schon ausgekugelt", listet er auf. Dazu kommen "Bänderriss im Knie, verstauchte Daumen und Handgelenke sowie Prellungen am ganzen Körper."

Nun kommt also die nächste Verletzung hinzu. Wächst da nicht die Angst vor noch schlimmeren Verletzungen? "Angst habe ich nur vor Krebs", stellt Milski klar. Und um seine Tochter, die seine Abenteuerlust offenbar geerbt hat. "Da habe ich als liebender Vater immer Angst um meine Tochter, obwohl ich selbst so krank im Kopf bin." Sein Testament habe Milski längst geschrieben. "Ich möchte, falls mir mal wirklich etwas passiert, dass alles geregelt ist und alle gut versorgt sind!" Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt...