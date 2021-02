Jürgen Milski macht sich Sorgen: Bei dem Sänger wurde bei einer Routineuntersuchung ein Tumor im Unterkiefer entdeckt.

Bei Jürgen Milski (57, "Wo geht die Party ab") wurde ein Tumor im Unterkiefer entdeckt. Das verriet der Ballermann-Star in seinen Instagram-Storys. "Das war wie ein Schlag ins Gesicht", erzählt Milski in einem Video. Er befinde sich schon seit Längerem in zahnärztlicher Behandlung, doch bei einer Routineuntersuchung sei am Mittwoch (17. Februar) ein Tumor entdeckt worden.

"Ihr kennt mich ja, ich bin ein lustiger Typ und bin eigentlich immer gut gelaunt, aber wenn man dann so was gesagt bekommt und man weiß nicht, ob der Tumor gut- oder bösartig ist", erklärt Milski und kämpft dabei mit den Tränen. Er sei auf dem Weg zu einer Operation, bei dem der Tumor entfernt werde, um ihn zu weiteren Untersuchungen ins Labor zu schicken. Dabei soll festgestellt werden, ob der Tumor gut- oder bösartig ist.

Milski macht sich Sorgen

Er sei ein positiver Mensch, aber dennoch käme ihm immer wieder die Frage in den Kopf: "Was ist, wenn das Ding jetzt bösartig ist?". Ein langjähriger Freund von ihm habe erst kürzlich eine Chemotherapie hinter sich gebracht, berichtet der Sänger weiter: "Ich habe gesehen, was der mitgemacht hat, und das wünscht man seinen ärgsten Feinden nicht." Er frage sich nun natürlich, ob ihm das auch passieren könnte.

Wenn einem so etwas widerfahren würde, merke man, dass "das Wichtigste die Gesundheit ist", so Milski zum Abschluss.