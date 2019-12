Der US-Rapper Juice Wrld (1998-2019), der am 8. Dezember überraschend mit nur 21 Jahren starb, wurde jetzt beerdigt. Wie "TMZ" berichtet, fand das Begräbnis am gestrigen Freitag in Harvey, im US-Bundesstaat Illinois, statt. Demnach wurde im Programmheft der Trauerfeier eine Collage mit Bildern des Künstlers gezeigt, außerdem richteten unter anderem seine Mutter, seine Geschwister und seine Großmutter einige letzte Worte an ihn. Vor Ort waren neben der Familie auch Freunde und Mitarbeiter seines Plattenlabels.

Juice Wrld war am vergangenen Sonntag am Flughafen von Chicago zusammengebrochen und wenig später verstorben. In seinem Privatjet, in dem er eingeflogen wurde, sollen Beamte unter anderem Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden haben.