Rapper Juice Wrld ist an einer versehentlichen Überdosis gestorben, wie "TMZ" berichtet. Die Gerichtsmedizin hat demnach Oxycodon und Codein in seinem Körper gefunden. Der Wirkstoff Oxycodon ist ein starkes Schmerzmittel, von dem der Rapper laut seiner Mutter abhängig gewesen sein soll. Codein ist in Hustensaft enthalten und eine beliebte Droge in der Hip-Hop-Szene.

Der Musiker war am 8. Dezember auf dem Flughafen in Chicago im Alter von 21 Jahren gestorben, als Polizisten sein Gepäck durchsuchten. Wie Zeugen laut "TMZ" sagten, soll der Rapper mehrere Pillen geschluckt haben, um sie vor der Polizei zu verstecken. In den Koffern in seinem Privatjet fanden die Beamten laut "Chicago Tribune" über 30 Kilogramm Marihuana.