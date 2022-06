Bei einem Unfall mit einem Quad ist die Musikerin Julia Moretti in Tirol 30 Meter über eine steile Wiese gestürzt. Die Ehefrau von Schauspieler Tobias Moretti musste mit der Flugrettung ins Krankenhaus gebracht werden.

In Ranggen in Tirol hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall zugetragen: Eine Frau verunglückte mit einem Quad und stürzte 30 Meter in die Tiefe. Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich dabei um die Musikerin Julia Moretti handeln, die Ehefrau von Schauspieler Tobias Moretti.

Die Tiroler Polizei bestätigte den Unfall, ohne den Namen der Verunglückten zu nennen. In dem Bericht heißt es, eine 52-jährige Frau sei in Ranggen "aus bisher unbekannter Ursache vom Weg" abgekommen und etwa 30 Meter abgestürzt und unter dem Fahrzeug zum Liegen gekommen. Ihr Mann habe sie befreien können und erste Hilfe geleistet. Die Frau sei dann von der Flugrettung "mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen" worden.

Wie die österreichische "Kronen"-Zeitung berichtet, soll ein Notarzthubschrauber Moretti mithilfe eines Taus geborgen haben. Über den aktuellen Gesundheitszustand der Frau ist nichts bekannt.

Julia Moretti ist seit 25 Jahren mit Tobias Moretti verheiratet

Julia Moretti ist von Beruf Musikerin, sie spielt Oboe. Sie war Mitglied verschiedener Ensembles, darunter des Symphonieorchesters Vorarlberg und des Barockensembles Il Giardino Armonico, dem Ensemble Zefiro und dem Freiburger Barockorchester. Sie hatte Auftritte im Wiener Musikverein, im Wiener Konzerthaus, aber auch bei verschiedenen Festivals, darunter den Schwetzinger Festspielen, dem Barockfest Münster und den Bregenzer Festspielen.

Sie ist seit 25 Jahren mit dem Schauspieler Tobias Moretti verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, darunter die Schauspielerin Antonia Moretti (23, "Im Netz der Camorra") sowie Lenz Valentino und Rosa Cäcilia. Tobias Moretti gehört zu den berühmtesten österreichischen Schauspielern, er trat unter anderem am renommierten Burgtheater auf und wirkte in unzähligen Filmen und Serien mit, darunter "Jud Süß – Film ohne Gewissen" und zuletzt der ARD-Serie "Euer Ehren".

Verwendete Quellen: "Krone.at", Polizei Tirol