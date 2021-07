Julia Roberts' Tochter Hazel feierte in Cannes ihre Premiere auf dem roten Teppich. Sie begleitete ihren Vater Danny Moder.

Julia Roberts (53) hält anders als viele Promieltern, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit fern. Umso überraschender ist nun das Red-Carpet-Debüt ihrer Tochter Hazel Moder. Die 16-Jährige begleitete ihren Vater Danny Moder (52) zu den Filmfestspielen in Cannes und posierte an seiner Seite für die Fotografen.

Gemeinsam feierten sie die Premiere von Moders aktuellen Film "Flag Day". Der 52-Jährige führte die Kamera in Sean Penns (60) Regiearbeit um einen Betrüger. Vor der Kamera ist ein weiteres Vater-Tochter-Gespann zu sehen. Sean Penn spielt die Hauptrolle, seine Filmtochter verkörpert seine echte Tochter Dylan Penn (30).

Drei Teenie-Sprösslinge

Julia Roberts lernte Danny Moder 2000 am Set ihres gemeinsamen Films "The Mexican" kennen. Moder arbeitete bei der Thrillerkomödie als Kameraassistent. Am 4. Juli 2002 gaben sich die beiden auf Roberts Ranch in New Mexico das Jawort. Am 8. November 2004 kamen Tochter Hazel und ihr Zwillingsbruder Phinnaeus zur Welt. Am 18. Juni 2007 wurde mit Henry ein weiterer Sohn geboren.

Bei ihrem Debüt hielt es Hazel schlicht. Die 16-Jährige zeigte sich in einem langen, gelben Kleid. Die Haare hatte sie locker zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ob sie ebenfalls eine Karriere im Filmgeschäft anstrebt, ist nicht bekannt.