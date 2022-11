Julia Roberts kam am 28. Oktober 1967 in Georgia zur Welt

Am 28. Oktober feierte Julia Roberts ihren 55. Geburtstag. Nach ihrer Geburt im Jahr 1967 spielte offenbar Martin Luther King eine Rolle, wie aus einem Interview mit dem Schauspielerin hervorgeht. Demnach soll der Bürgerrechtler damals die Krankenhausrechnung für die Entbindung bezahlt haben.

Martin Luther King Jr. übernahm vor 55 Jahren die Krankenhausrechnung für die Entbindung von Hollywood-Star Julia Roberts. Der Bürgerrechtler kam 1968 gemeinsam mit seiner Frau Coretta Scott King für die Krankenhausgebühr auf, weil Roberts' Eltern nicht genug Geld dafür hatten. Das wird jedenfalls in einem Gespräch der Journalistin Gayle King mit der Schauspielerin thematisiert. Eine Twitter-Userin erinnerte anlässlich von Roberts 55. Geburtstag am 28. Oktober an das Interview.

Die Eltern von Julia Roberts waren mit Familie King befreundet

Julia Roberts Eltern Walter und Betty Lou waren in den 1960er-Jahren mit der Familie King befreundet. Die Roberts betrieben in Atlanta, Georgia, eine Schauspielschule für Kinder. Entgegen der vor allem im Süden der USA verbreiteten Praxis unterrichteten sie auch schwarze Kinder.

"Eines Tages rief Coretta meine Mutter an und fragte, ob ihre Kinder in die Schule aufgenommen werden könnten, da es schwierig sei, einen Ort zu finden, der ihre Kinder aufnehmen würde", erzählte Julia Roberts. "Meine Mutter sagte: 'Klar, komm vorbei', und so wurden sie alle Freunde und halfen uns aus der Patsche." Die Kings revanchierten sich, indem sie am 28. Oktober 1967 die Rechnung für Julia Roberts' Geburt übernahmen. Ein halbes Jahr später, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King Jr. erschossen.

Ärger mit dem Ku Klux Klan wegen Freundschaft mit den Kings

Für den Schritt, auch afroamerikanische Kinder aufzunehmen, gerieten Walter und Betty Roberts ins Visier von Rassisten. Während einer Aufführung sprengte der Ku Klux Klan vor der Schule ein Auto in die Luft. Der Grund: In dem Stück küsste Martin Luther Kings älteste Tochter Yolanda einen weißen Jungen.