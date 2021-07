Der "Independence Day" erinnert an die Unabhängigkeitserklärung der USA von Großbritannien. Zahlreiche Promis haben sich den 4. Juli aber auch zum Hochzeitstag gemacht. Auch Julia Roberts zelebriert mit einem seltenen Selfie mit Ehemann Danny Moder ihre Liebe.

Hollywood-Star Julia Roberts, 53, und ihr Ehemann Danny Moder, 52, haben am 4. Juli 2002 geheiratet. Zum Hochzeitstag postete der US-Star ein seltenes Pärchen-Selfie auf Instagram. Zu sehen sind die beiden engumschlungen im selben Tuch an einem Strand. Sie trägt Sonnenbrille und Cappy. Ihr Kommentar dazu: "19 Jahre. Wir fangen gerade erst an!"

Neben Julia Roberts: Zahlreiche Promi-Hochzeiten am Unabhängigkeitstag

Doch sie sind nicht die einzigen Stars, die am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag geheiratet haben. Auch Sharon, 68, und Ozzy Osbourne, 72, gaben sich an einem 4. Juli das Jawort. Wie das damals aussah, zeigt er auf seinem Instagram-Account mit einem Foto, auf dem er ihr bei der Zeremonie den Ring an den Finger steckt. Sein Kommentar dazu: "Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe! – 4. Juli 1982".

Der 4. Juli – Tag des Ja-Wortes

Ex-Fußball-Star David Beckham, 46, und Musikerin und Designerin Victoria Beckham, 47, feierten am 4. Juli den 22. Jahrestag ihrer Hochzeit. Auf seinem Instagram-Account zeigt er viele Pärchen-Fotos im Partnerlook und ein Familienbild mit ihrer Tochter und den drei Söhnen. "22 Jahre später, immer noch passende Outfits", kommentiert er mit einem Tränen lachenden Smiley. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, ich liebe dich so sehr und danke, dass du mir unsere wunderbaren Kinder gegeben hast, damit wir alle das gleiche tragen können", schreibt er weiter.

US-Superstar Tina Turner, 81, und der deutsche Musikproduzent Erwin Bach, 65, gaben sich am 4. Juli 2013 das Jawort. Bond-Anwärter Tom Hardy, 43, und Schauspielkollegin Charlotte Riley, 39, feierten am 4. Juli 2014. "We Didn't Start the Fire"-Sänger Billy Joel, 72, heiratete seine Alexis Roderick im Jahr 2015. Und auch die US-Schauspieler Ashton Kutcher, 43, und Mila Kunis, 37, sind seit diesem Tag im Jahr 2015 Eheleute.

