In den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte um eine angebliche Scheidung hartnäckig, jetzt beweist Julia Roberts (50, "Wunder"): Zwischen ihr und Ehemann Danny Moder (49) ist alles in bester Ordnung. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem das Paar in inniger Umarmung an einem Strand zu sehen ist.

"Oh Sommer, danke! Du hast uns glücklich und mutig gemacht. Wir haben jeden sonnigen Moment genossen", kommentierte sie den Schnappschuss. Dazu setzte die 50-Jährige das Hashtag #familytime ("Familienzeit"). Erst seit Juni ist Roberts auf Instagram, inzwischen hat sie bereits 1,4 Millionen Follower. Ihr Familienleben hält sie aber weiter von der Öffentlichkeit fern - zumindest bis zum jüngsten Schnappschuss mit Moder.

Lange kein gemeinsames Bild mehr

Die Berichte über die angeblichen Eheprobleme von Roberts und Moder waren aufgekommen, nachdem sich das Paar monatelang nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Zuletzt wurden sie im Oktober 2017 zusammen abgelichtet, als sie bei einer von Oprah Winfrey (64) organisierten Veranstaltung zu Gast waren. Die beiden hatten sich kennengelernt, als Roberts im Jahr 2000 den Film "The Mexican" drehte. Ihr zukünftiger Ehemann arbeitete damals am Set als Kameramann. 2002 heirateten sie und wurden Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (13) sowie Sohn Henry Daniel (11).