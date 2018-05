Auch gute Hollywood-Freunde kann niemand trennen - und manchmal überreichen sie sich sogar noch prestigeträchtige Preise! Am 7. Juni wird George Clooney (57) der angesehene AFI Life Achievement Award bei der dazugehörigen Gala im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Doch nicht irgendjemand wird dem Schauspieler diese Auszeichnung überreichen und eine Lobrede halten - diese Ehre wird seiner besten Star-Freundin Julia Roberts (50) zuteil. So berichtet es die US-Seite "Access Hollywood".

Er wird demnach der 46. Mensch sein, dem dieser Preis verliehen wird. Die beiden Oscar-Gewinner verbindet eine langjährige und innige Freundschaft. Clooney habe sich damals rührend um Roberts gekümmert, als diese mit ihren Zwillingen schwanger war, immer wieder sieht man sie gemeinsam über die roten Teppiche dieser Erde schreiten. Sie spielten auch schon in mehreren Filmen Seite an Seite, etwa in der "Ocean's"-Reihe. Roberts' sicherlich liebenswerte Laudatio Anfang Juni wird das neueste Kapitel einer einzigartigen Promi-Freundschaft sein.