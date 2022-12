6. Dezember 2022

Bikini oder Abendkleid? Rita Ora verblüfft bei den British Fashion Awards mit ihrem Outfit

Stars und Sternchen trafen sich in der Londoner Royal Albert Hall zur Verleihung der British Fashion Awards. Über die Auszeichnung als Designer des Jahres durfte sich Pierpaolo Piccioli vom italienischen Label Valentino freuen. Zum Model des Jahres wurde Bella Hadid gekürt. Für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgte aber auch Sängerin Rita Ora. Das lag vor allem am freizügigen Outfit der 32-Jährigen. Die Britin trotzte den winterlichen Temperaturen und erschien in einer Art Bikini mit transparentem Chiffonrock. Die Kreation stammt von der albanischen Designerin Nensi Dojaka. Für Ora sicher auch eine Hommage an ihre Heimat: Sie wurde 1990 als Kind kosovo-albanischer Eltern in Pristina geboren.

