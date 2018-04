Mit Neckereien kommt Julian Casablancas (39, "Is This It") offenbar nicht so gut zurecht. Der Frontsänger der Band The Strokes war der "New York Post" zufolge Zuschauer bei Comedian Nathan Macintosh. Dieser tat so, als wisse er nicht, wer der US-Amerikaner war, und fragte ihn nach seinem Beruf. Empört verließ Casablancas die Show.

Er soll dabei noch frustriert "Mit dir spreche ich nicht mehr!" gerufen haben. Sieht so aus, als würde der 39-jährige keine Späße verstehen...