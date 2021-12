Dass Julian Engels sich bestens mit dem Sohn seiner Frau Sarah versteht, beweist er nun auf Instagram.

Am 2. Dezember kam Solea Liana Engels zur Welt. Seitdem genießen Sarah (29) und Julian Engels (28) ihr Familienglück, zu dem auch Sarah Engels' Sohn Alessio (6) aus der vorangegangenen Ehe mit Pietro Lombardi (29) gehört. Dass er mit dem Sohn seiner Frau ein echtes Team ist, hat Julian Engels nun auf Instagram gezeigt.

Zu zwei Fotos, auf dem der Fußballspieler den Jungen im Dubai-Urlaub in die Luft wirft, schreibt der 29-Jährige: "So when you fly - I fly - we fly together" (zu Deutsch: "Wenn du fliegst, fliege ich auch. Wir beide fliegen zusammen."). Zu den spektakulären Fotos und der kühnen Aktion schreibt Sarah Engels in der Kommentarspalte: "Meine zwei Männer, ich liebe euch, auch wenn ihr manchmal sehr viel Blödsinn im Kopf habt."

Seit Anfang Dezember Eltern einer "kleinen Prinzessin"

Anfang 2020 machten Sarah Lombardi, wie sie damals noch hieß, und der Fußballprofi Julian Büscher, so sein Geburtsname, ihre Beziehung öffentlich. Im November 2020 verlobten sie sich und im Mai 2021 folgte die Traumhochzeit. Seitdem heißen die beiden Engels, ihr Mädchenname, mit Nachnamen. Am 3. Dezember verkündeten sie die Geburt ihrer "kleinen Prinzessin".

Ex-Mann Pietro Lombardi erklärte am 3. Dezember bei Instagram, dass sie eine "tolle Familie" seien und "Onkel Pie" nur das Beste zur Geburt wünsche. Er habe das Mädchen am Tag zuvor schon gesehen und sie sehe "so frech" aus, "aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist, denn das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast, bei deiner ersten Geburt von unserem Frechdachs". Alessio wurde 2015 mit einem Herzfehler geboren und musste operiert werden.