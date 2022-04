"Imagine" von John Lennon ist zu einer der Friedenshymnen geworden. Lennons Sohn Julian wollte den Song eigentlich nie performen. Für die Ukraine tat er es jetzt trotzdem.

"Imagine all the people, living life in peace" – es sind diese Zeilen, die immer wieder gesagt werden, wenn auf der Welt Krieg herrscht oder Menschen leiden. John Lennon schrieb den Song gemeinsam mit seiner Ehefrau Yoko Ono Anfang der Siebzigerjahre und ruft darin die Menschheit auf, sich den Weltfrieden vorzustellen. Auch dieser Tage während des Krieges von Russland gegen die Ukraine, wird wieder an den legendären Song erinnert.

Julian Lennon singt "Imagine" bei Spendenkonzert

Einer, der das Lied eigentlich nie öffentlich performen wollte, ist Lennons Sohn Julian. Am Samstag brach der Musiker mit dem Versprechen. "Heute habe ich zum ersten Mal öffentlich den Song 'Imagine' meines Vaters gespielt", schreibt er auf Youtube. "Der Song spiegelt das Licht am Ende des Tunnels wider, auf das wir alle hoffen." Für seine erste und womöglich einzige Interpretation von "Imagine" wählte er das "Stand Up For Ukraine"-Event von Global Citizen, eine großangelegte Spendenkampagne.

"Ich habe immer gesagt, dass ich 'Imagine' nur dann singen würde, wenn es das 'Ende der Welt' wäre", erklärt Lennon unter dem Video. Aber "der Krieg in der Ukraine ist eine unvorstellbare Tragödie", sagte er. "Als Mensch und als Künstler fühlte ich mich gezwungen, auf die bedeutendste Weise zu reagieren, die mir möglich war", so Lennon.

Er klingt wie sein Vater

Umgeben von Kerzen und begleitet von der Gitarre, gab der 59-Jährige seine ganz eigene Interpretation von "Imagine" zum Besten und Fans dürfte schnell auffallen: Die Stimmfarbe des Briten ähnelt der seines berühmten Vaters sehr.

Julian Lennon ist der ältere Sohn des verstorbenen Beatle, seine Mutter ist Lennons erste Ehefrau Cynthia Powell. Der Beatles-Song "Hey Jude", der aus der Feder Paul McCartneys stammt, entstand nach der Scheidung von Lennon und Powell und hatte das Ziel, Julian Lennon zu trösten. Ursprünglich hatte McCartney den Song "Hey Jules" genannt, änderte die Lyrics dann aber in "Jude", weil er fand, dass es so einfacher zum Singen war.