Wieso genau er sterben musste, bleibt ungewiss: Die Todesursache des Schauspielers Julian Sands wird als "ungeklärt" eingestuft.

Die Todesursache des Schauspielers Julian Sands (1958-2023) ist von der Polizei als "ungeklärt" eingestuft worden. Der Brite war im Januar nicht von einer Wanderung in den südkalifornischen Bergen zurückgekehrt. Erst am 24. Juni wurde seine Leiche in dem Wandergebiet gefunden. Nach fünf Monaten in der Wildnis können die Überreste offenbar keine Hinweise mehr darauf geben, wieso Sands starb.

Einstufung ist endgültig

Gegenüber "People" bestätigte ein Beamter für Öffentlichkeitsarbeit des Sheriff-Departments des San Bernardino County am Montag (24. Juli), dass die Todesursache nicht geklärt werden konnte. In der Sterbeurkunde werde "ungeklärt" eingetragen, diese Einstufung sei endgültig. Der Beamte stellte demnach klar, dass die Todesursache "aufgrund des Zustands der Leiche" unbestimmt sei und dies bei der Bearbeitung von Fällen dieser Art üblich sei.

Seit Mitte Januar wurde er vermisst

Der Schauspieler, unter anderem bekannt für Rollen in "Ocean's 13" und "Leaving Las Vegas", war seit Anfang des Jahres vermisst worden. Er war zuletzt gesehen worden, als er zu einer Wanderung in den Bergen nördlich von Los Angeles aufbrach. Sands war nicht mehr zurückgekehrt und Mitte Januar als vermisst gemeldet worden. Er galt als begeisterter Wanderer und Bergsteiger. Örtliche Behörden hatten im Januar Wanderer davor gewarnt, den Berg San Antonio erklimmen zu wollen. Es herrschten damals durch starke Winde, Stürme, Schnee und Eis "extrem gefährliche" Bedingungen, wie es hieß. Die örtlichen Rettungskräfte wurden demnach im vorangegangenen Monat 14 Mal wegen vermissten oder verletzten Personen alarmiert.

Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos. Am 24. Juni hatten Wanderer dann gegen 10:00 Uhr morgens die Fontana Sheriff's Station kontaktiert, nachdem sie in der Wildnis an dem Berg in Kalifornien menschliche Überreste entdeckt hatten. Einsatzkräfte der Polizei hatten die Leiche daraufhin geborgen und sie der Gerichtsmedizin überführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits vermutet, dass es sich um Sands handeln könnte. Das bestätigte die Rechtsmedizin des kalifornischen San Bernardino County am 27. Juni.