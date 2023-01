Große Sorgen um Hollywood-Schauspieler Julian Sands: Der 65-Jährige war am Freitag in Kalifornien zu einer Wanderung aufgebrochen und ist nicht zurückgekehrt. Er ist aus Dutzenden Film- und Serienproduktionen bekannt.

Der britische Schauspieler Julian Sands wird vermisst. Der aus Filmen wie "Zimmer mit Aussicht" bekannte Darsteller ist nicht von einer Wanderung in den kalifornischen San Gabriel Mountains zurückgekehrt. Rettungskräfte suchen seit Tagen nach dem Vermissten, wie verschiedene Medien berichten.

Bereits am Freitagabend wurde ein Wanderer in dem Wander- und Skigebiet um den Mount Baldy Bowl nördlich von Los Angeles als vermisst gemeldet. Nun gab das Sheriff Department von San Bernardino bekannt, dass es sich um den 65-jährigen Sands handelt. Auch ein weiterer Wanderer wird in der Gegend vermisst.

Gefährliches Wetter erschwert Suche nach Julian Sands

Die Suche der Rettungskräfte wird durch heftiges Winterwetter erschwert. Suchtrupps am Boden hätten am Samstag zu ihrer eigenen Sicherheit vom Berg abgezogen werden müssen, berichtet das Sheriff-Department. Es herrsche akute Lawinengefahr. "Es ist extrem gefährlich und auch für erfahrene Wanderer ist es schwierig, hier durchzukommen", sagte ein Sprecher. Die Suche werde mit Drohnen und Helikoptern aus der Luft fortgesetzt. Sobald das Wetter es zulasse, sollen auch wieder Bodentrupps losgeschickt werden.

Sands wurde Mitte der 80er Jahre mit Rollen in dem Oscar-prämierten Film "The Killing Fields" und als Liebhaber von Helena Bonham Carter in "Zimmer mit Aussicht" bekannt. In der Folge war er häufig in Horrorfilmen wie "Gothic" oder "Arachnophobia" zu sehen. Er hat in Dutzenden Hollywood-Produktionen mitgewirkt und hatte auch Auftritte in verschiedenen Fernsehserien. Sands lebt in Nord-Hollywood.

Laut US-Medien hat Sands' Frau den Schauspieler als vermisst gemeldet, nachdem dieser nicht von seiner Wanderung zurückgekehrt ist. Sein Auto wurde in der Gegend gefunden, von Sands selbst fehlt noch jede Spur. Sands gilt als leidenschaftlicher Wanderer und Kletterer. In einem Interview aus dem Jahr 2020 antwortete er auf die Frage, wann er am glücklichsten sei: "In der Nähe eines Berggipfels an einem herrlich kalten Morgen."

