Kurz nachdem Julian Claßen auf Instagram die Trennung von Ehefrau Bianca Claßen bestätigte, mehrten sich die Gerüchte, bei dem Liebes-Aus handele es sich um einen Streich. Dazu hat der Influencer jetzt Stellung bezogen.

Am Freitagnachmittag brachen die Herzen einiger Teenie-Fans. Denn Julian Claßen alias Julienco bestätigte auf Instagram, was viele seit einiger Zeit vermuteten: Claßen und seine Ehefrau, Youtuberin Bianca "Bibi" Claßen, haben sich getrennt.

Julian und Bibi Claßen scherzten über Gerüchte

Er wolle den Spekulationen ein Ende setzen, erklärte Julienco und verriet, dass es Bibi war, die sich getrennt hat. Von der Youtuberin kursierten Fotos im Netz, die sie eng mit einem anderen Mann zeigen sollen. Auch ihren Ehering hatte die Influencerin in ihren Instagram-Storys nicht auf dem Ringfinger. Alles relativ eindeutige Indizien, die Claßen mit seinem Statement bestätigte.

Und doch haben einige Fans Zweifel. Der Grund ist eine Podcast-Episode von Julian und Bibi, die sie Anfang Mai veröffentlichten und in der es um Gerüchte ging. In "Das ist ja Claße(n)" machten sich die Influencer darüber lustig, welche Gerüchte es über sie in der Vergangenheit bereits gegeben habe. Dass Julian Claßen nur mit seiner Frau zusammengekommen sei, weil sie erfolgreich wurde, zum Beispiel. "Ich finde, das macht auch wirklich Sinn, weil wir ja auch erst zusammengekommen sind, nachdem ich erfolgreich war. Deswegen war das so der Antrieb für dich", konterte Bibi, die ihren Ehemann bereits in der Schule kennenlernte, ironisch.

Cardio, Zirkel und Co. Training mit der Fitness-Influencerin: Da kommt selbst der Sport-Freak ins Schwitzen 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Sonja und Fabian beim Aufwärmen Zirkel 1: Cardio

Übungen: Airbike, Airrunner und Liegestütz-Variation

Bevor es richtig losgeht mit dem Training, will Imke Sonja und Fabian schon mal ins Schwitzen bringen: "Wir arbeiten mit zwei Cardiogeräten und einer Bodyweight-Übung. Das ist dazu da, das Herz-Kreislauf-System einmal ordentlich in Wallung zu bringen. Danach kann man wacher an die aktive Dehnung rangehen, und die Muskeln wissen auch schon ein bisschen, was jetzt auf sie zukommt."

Noch halten sich unsere beiden Kandidaten sehr wacker, geben auf den Geräten alles. Und Imke ist jetzt schon mächtig stolz: "Ihr seid nicht vom Airrunner gefallen – das passiert sonst ständig." Mehr

Er bezieht Stellung

Doch ein Gerücht, das die beiden kommentierten, war eine mögliche Trennung und Affäre. Einen Seitensprung ihres Mannes müsse Bibi akzeptieren, argumentierte Julian Claßen. "Angenommen, du willst unbedingt 'big business' machen und wenn du jetzt erzählst, 'Mona und Julian haben eine Affäre', das kommt nicht so gut", sagte er im Podcast. "Hör mal, dann würden meine Werte der Views aber so was von in die Höhe schießen, wenn ich so was erzählen würde", antwortete Bianca Claßen.

Könnte es also sein, dass die beiden gar nicht wirklich getrennt sind, sondern es sich um einen Streich, ein Experiment, handelt? "So etwas würde ich niemals machen – damit macht man keinen Spaß", beantwortete Julian Claßen eine Fan-Frage dazu auf Instagram. Mittlerweile hat auch Bianca Claßen die Trennung bestätigt und um Respekt für ihre Privatsphäre gebeten.