Zuletzt strahlte Oscarpreisträgerin Julianne Moore (58, "Still Alice") während der Internationalen Filmfestspiele in Cannes Mitte Mai mit anderen Kollegen der Filmbranche um die Wette. Jetzt hat die Schauspielerin wieder einen Grund zur Freude: Zur Eröffnung des 54. Internationalen Filmfestivals in Karlsbad wird die US-Schauspielerin Ende Juni mit einem Ehrenkristallglobus ausgezeichnet.

Julianne Moore stellt in Karlsbad ihren Film "After the Wedding" vor, bei dem ihr Ehemann Bart Freundlich (49) Regie führte. Auch Seriendarstellerin Patricia Clarkson (59, "Learning to Drive") wird mit einem Preis geehrt. Als internationalen Gast empfängt Karlsbad außerdem wieder den US-Schauspieler Casey Affleck (43, "Manchester by the Sea"), der seinen neuen Film "Light of My Life" präsentieren wird.