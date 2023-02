Auch wenn der Schaden überschaubar war: Bis heute macht Julianne Moore ein Vorfall in der U-Bahn traurig, bei dem sie Betrugsopfer wurde.

Auch Hollywood-Stars fallen ab und an auf Betrüger herein. Jüngstes Beispiel: Julianne Moore (62). Die Schauspielerin erzählte in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" von einem Vorfall in der New Yorker U-Bahn. Dort sei sie auf eine eigentlich bekannte Masche hereingefallen: "Jemand kam auf mich zu und hat gesagt: 'Hi! Ich lebe in Westchester und wurde gerade überfallen. Ich brauche nur 20 Dollar, um mir ein Ticket nach Hause kaufen zu können.'" Sie habe der Person vertraut und ihr das Geld gegeben.

Rund einen Monat später, sei sie aber von demselben Mann angesprochen worden, der ihr erneut die Geschichte erzählen wollte: "Da ist mir bewusst geworden, dass ich auf einen Betrüger reingefallen bin." Es sei ein "schrecklicher Trick", der leider viel zu oft funktioniere: "Nur wusste ich das damals nicht!" Bis heute mache sie es immer noch traurig, wenn sie über die Sache nachdenke. Sie sei enttäuscht, dass so missliche Lagen von anderen Menschen ausgenutzt würden.