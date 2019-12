"Ich bin ganz sicher eine Helikopter-Mutter. Wissen Sie, ich bin mir bewusst, dass ich besessen bin vor der Sorge um meinen Sohn. Und ich will ihn nicht zu sehr bemuttern. Wirklich nicht! Aber ich liebe ihn zu sehr, um es nicht zu tun."

Im November erschien der Film "My Zoe" erstmals in den deutschen Kinos. Darin geht es um eine Mutter, die ihr Kind verliert - eine der wohl größten Ängste von Eltern. Julie Delpy (49), die dabei die Hauptrolle spielt, kennt dieses Gefühl und bezeichnet sich selbst unter anderem deswegen als Helikopter-Mama. Woher das kommt, hat sie der "Bild am Sonntag" verraten. Es liegt an der Trennung von Marc Streitenfeld (45), Ex-Mann und Papa des gemeinsamen Sohnes: "Wenn er bei seinem Vater ist, will ich wissen, ob es ihm gut geht."