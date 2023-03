Sie ist die Gewinnerin des Abends: Michelle Yeoh gewann für ihre Leistung in "Everything Everywhere All At Once" und schrieb mal eben Filmgeschichte als erste asiatische Darstellerin, die den Preis gewinnen konnte. Für den Abend wählte Yeoh eine Robe von Dior Haute Couture, die mit ihren Fransen an die 20er Jahre erinnerte. Das einzige Problem am Look: Der helle Teppich. In diesem Jahr entschied man sich gegen das klassische Rot und für einen sanften Champagnerton – ein Fehler.

