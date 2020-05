"Die Journalistin Julitta Münch ist am 21. Mai 2020 im Alter von 60 Jahren in Lohmar gestorben." Das gab der Sender WDR am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt. "Der frühe Tod von Julitta Münch stimmt uns im WDR sehr traurig. Das Radio war ihre Passion. Sie war eine versierte Journalistin und hervorragende Moderatorin. Das Publikum wusste ihre zugewandte Art zu schätzen", wird WDR-Intendant Tom Buhrow (61) in der Mitteilung zitiert. Für den Sender hatte sie erst im Fernsehen, dann im Radio gearbeitet.

Deutschlandweit bekannt wurde die gebürtige Düsseldorferin vor allem als erste Moderatorin des ARD-"Morgenmagazins", das sie von 1992 bis 1994 zusammen mit Jürgen Drensek präsentierte. Ab 1995 moderierte Münch im WDR-Radio, erst die Sendungen "Morgenecho" und "Neugier genügt" und dann von 1997 bis Ende 2010 "Hallo-Ü-Wagen". Außerdem war die studierte Politologin für die ARD als Reporterin tätig und moderierte beim Deutschlandfunk das "Wirtschaftsmagazin" und das "Morgenmagazin".