Junggesellinnenabschied mit ihrer Schwester

Hailey Bieber (22) und Justin Bieber (25) sollen am Montag in einem Luxus-Ressort in South Carolina ihre Hochzeit feiern, nachdem sie sich bereits im Herbst 2018 in einer kleinen Zeremonie das Jawort gegeben haben. Nun hat das US-Model auch seinen Junggesellinnenabschied hinter sich. Fotos davon zeigt sie aktuell in ihrer Instagram-Story. Zu sehen ist die Blondine in einem hautengen, schulterfreien und wadenlangen, schneeweißen Minikleid mit halblangem Schleier nebst zwei Freundinnen.

Wer hat mit Hailey Bieber gefeiert?

US-Model Kendall Jenner (23) soll als "beste Freundin" auch dabei gewesen sein, wie "The Hollywood Reporter" meldet, gepostet hat diese allerdings nichts von der Party, die am Mittwoch in Manhattan stattgefunden haben soll. Anders Haileys Schwester, Alaia Baldwin (20), und ihre Freundinnen, Talkshow-Gastgeberin Natalie Manuel Lee, Stylistin Maeve Reilly und Surferin Kelia Moniz (26).

Alaia Baldwin postete ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie und ihre Schwester eng umschlungen zeigt. Offenbar entstand das Bild vor der Party, denn Baldwin schrieb dazu: "Lasst die Spiele beginnen." Natalie Manuel Lee kommentierte ebenfalls ein gemeinsames Foto, das sie in ihrer Insta-Story postete, mit "Kleine Schwester ist eine Braut".

Auf Maeve Reillys Insta-Seite ist ein Foto zu sehen, auf dem sie und die Braut in spe sich küssen. Der Kommentar dazu: "DIE BRAUT!!!!! So lustig, dich vergangene Nacht als Mrs. Bieber zu feiern". Bei Kelia Moniz gab es, wie bei Kendell Jenner, keinen öffentlich einsehbaren Beweis, das sie beim Dinner im Restaurant Ysabel und der anschließenden Party im Delilah Nightclub mitgefeiert hat.