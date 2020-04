Was macht eigentlich ein Schauspieler, der aufgrund der Corona-Krise nicht mehr arbeiten kann? Sam Neill zumindest ist, seit die Dreharbeiten zu "Jurassic World: Dominion" unterbrochen wurden, auf seinen Social-Media-Kanälen überraschend aktiv. Auf Twitter gibt er beispielsweise seine Version des Songs "Creep" von Radiohead zum Besten und das richtig gut: Die Ukulele ist Neills ständiger Begleiter auf seinen Kanälen. Regelmäßig liest er aber auch englische Gedichte und er hat mit seinem Kollegen Steven Weber einen Kurzfilm gedreht über tausende Kilometer hinweg.





Sam Neill ist vielen bekannt als Dr. Alan Grant in dem Dinosaurier-Action-Film "Jurassic Park". Eigentlich würde Neill derzeit die Fortsetzung drehen. Seit Mitte März hat Universal Pictures die Dreharbeiten in London unterbrochen, um Darsteller und Crewmitglieder zu schützen. Dass Sam Neill inzwischen bereits 72 ist, hätte man angesichts seiner aktuellen Videos wohl nicht gedacht. Der Schauspieler blickt dabei auf eine beachtliche Karriere zurück. Was die wenigsten wissen, er war Mitte der achtziger Jahre im Gespräch für die Rolle des James Bond. 2009 sollte er in den Ritterstand der britischen Krone eintreten, doch er lehnte den Titel "Sir" als viel zu groß für sich ab. Nebenher ist Neill auch Weinbauer in seiner Heimat, Neuseeland. Wann sein neuer Auftritt als Dr. Alan Grant in "Jurassic World: Dominion" in die Kinos kommt, ist angesichts der derzeitigen Lage ungewiss. Sein Kommentar gegenüber Variety: "…zum Vergleich: Es gibt viele wesentlich schlimmere Dinge als einen pausierten Film."