Nachdem Jussie Smollett (36) festgenommen wurde und kurze Zeit in Untersuchungshaft saß, stellte er sich am Donnerstag der Staatsanwaltschaft in Illinois. Gegen 14.30 Uhr (Ortszeit) nahm der "Empire"-Star an einer Kautionsanhörung teil, bei der er von einem Teil seiner Familie unterstützt wurde. Wie unter anderem "CNN" berichtet, setzte der Richter die Kaution auf 100.000 Dollar fest (rund 88.000 Euro). Nachdem Smollett eine Anzahlung von zehn Prozent, also von 10.000 Dollar, geleistet sowie seinen Pass abgegeben haben soll, befindet er sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Vorbei ist das Prozedere für den afro-amerikanischen, homosexuellen Schauspieler damit nicht. Am 14. März, so berichtet "Daily Mail", müsse er sich wegen Falschaussagen gegenüber der Polizei vor Gericht behaupten.

Vom Opfer zum Täter?

Smollett hatte am 29. Januar Aufsehen erregt, als er behauptete, von zwei unbekannten Männern überfallen, geschlagen und gedemütigt worden zu sein. Eine Woche zuvor habe er zudem einen Drohbrief an seinen Arbeitsplatz, 20th Century Fox, geschickt bekommen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft nun jedoch herausgefunden haben will, soll das Ganze von dem Schauspieler selbst fingiert worden sein. Die Angreifer seien zwei Brüder von ihm gewesen, den Brief habe er selbst verfasst.

Die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Fox äußerte sich zu den schweren Vorwürfen gegenüber Smollett diplomatisch. In einem Statement heißt es: "Wir verstehen die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit und respektieren den rechtlichen Prozess. Wir bewerten die Situation und prüfen unsere Optionen." Der 36-Jährige spielt seit 2015 in der Musical-Fernsehserie den Part des Jamal Lyon.