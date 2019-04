Der kanadische Musiker Justin Bieber (25) hat ein Liebesgedicht für seine Ehefrau (seit 2018), das US-amerikanische Model Hailey Bieber (22), geschrieben. Veröffentlicht hat der Pop-Star die liebevollen Zeilen auf seinem Instagram-Account. Unter anderem heißt es darin: "Meine Liebe zu dir wächst immer mehr." Er nennt sie "Gottes größte Schöpfung" und seinen "einzigen, wahren Seelenverwandten". Weiter schreibt er: "Mein Leben ist ein Film, in dem wir beide die Hauptrolle spielen."

"Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich!"

Doch es geht nicht nur um eine simple Liebesbekundung. Er spricht indirekt auch die aktuelle Lebenssituation der beiden an. Denn während er eine Therapie macht, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, steht sie offenbar wieder als Model vor der Kamera.

"Die Dinge um uns herum werden mit der Zeit immer besser. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich! Du bist Hand in Hand mit mir gegangen, während ich weiterhin meine Emotionen, meinen Geist, meinen Körper und meine Seele in Ordnung bringe! Du hast mir so viel Kraft, Unterstützung, Mut und Freude gegeben", schwärmt Justin Bieber. "Ich wollte dich nur in aller Öffentlichkeit ehren und dich daran erinnern, dass das Beste noch kommen wird! Ich wünsche dir ein tolles Shooting heute, meine Liebe!", schließt er seinen Post.