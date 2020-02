Ob Justin Bieber (25, "Changes") Ärger mit Ehefrau Hailey (23) bekommt? In der US-Talkshow von Moderator James Corden (41) machte er beim heiklen Ess-Spiel "Spill Your Guts or Fill Your Guts" mit. Die Spieler können sich entscheiden, ob sie eine brisante Frage beantworten oder lieber Fischsperma, Ameisenjoghurt oder ähnliche "Leckereien" zu sich nehmen wollen. Die zweite Option musste der Popstar gleich mehrere Male in Anspruch nehmen, aber eine Frage beantwortete er prompt...

Cara, Gigi oder Kendall?

Als Corden von ihm wissen wollte, in welchem Land die Fans des Popsängers am unangenehmsten seien, schwieg der Biebs und nahm das eklige Essen in Kauf. Als Corden fragte, welche Modelfreundin seiner Frau Hailey er am liebsten möge, zögerte der "Yummy"-Sänger nicht lange. Zur Auswahl standen: Cara Delevingne (27), Gigi Hadid (24) und Kendall Jenner (24). Als Alternative zur Antwort hatte der Moderator dem Sänger eine Schale mit Ochsenpenis-Stücken vorgesetzt.

Mit geschlossenen Augen und verschränkten Armen erklärte der 25-Jährige daraufhin, dass er Jenner gegenüber Hadid und Delevingne bevorzuge. "Kendall - Gigi - Cara Delevingne", rankte Bieber seine Sympathie für die Models. "Mit Kendall habe ich mehr Zeit verbracht, sie ist eine gute Freundin von uns", begründete er seine Antwort. Er habe nichts gegen die anderen beiden, stellte er klar, er habe einfach eine bessere Beziehung zu Jenner.