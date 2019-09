Sänger Justin Bieber (25, "Purpose") zieht Bilanz. In einer langen und emotionalen Nachricht schreibt er sich bei Instagram alles von der Seele, was ihn offenbar schon lange belastet. Dabei rechnet der gebürtige Kanadier gnadenlos mit sich selbst ab. Er erklärt aber auch, welche negativen Auswirkungen der frühe Ruhm - im Alter von nur 13 Jahren - auf sein Leben hatte.

Der plötzliche Ruhm

Viel zu früh habe er "Zugang zu allem" gehabt, was er wollte, und wogegen er später "körperlich und geistig ankämpfen" musste. Gemeint sind damit auch die "harten Drogen", die er bereits mit 19 Jahren konsumiert habe. Er habe seine "Beziehungen missbraucht" und sei "respektlos gegenüber Frauen" gewesen, gesteht Bieber ein. "Ich wurde unzufrieden.... und wütend", schreibt er weiter. "Ich habe mich von jedem distanziert, der mich liebte, und ich versteckte mich dahinter."

Eine Mitursache, dass er so schlecht mit dem plötzlichen Ruhm als YouTube-Star zurechtkam, sieht er in seinem Elternhaus. "Ich bin nicht in einem stabilen Zuhause aufgewachsen, meine Eltern waren 18 Jahre alt, getrennt und hatten kein Geld, sie waren jung und rebellisch", erklärt er über die Phase, in der er das Licht der Welt erblickte. Sein schneller und überwältigender Erfolg innerhalb von nur zwei Jahren habe dann "alles auf den Kopf gestellt".

Aus einem 13-Jährigen aus einer Kleinstadt sei ein weltweit gefeierter Junge geworden, dem Millionen sagten, wie sehr sie ihn liebten und wie großartig er sei, so Bieber. "Man hört diese Dinge und fängt an, sie zu glauben." Dagegen habe er die wahre Bedeutung von Verantwortung nicht gelernt, auch sei er nicht in der Lage gewesen, Fähigkeiten außerhalb seiner Musikkarriere zu entwickeln.

Die Wende

"Das ist ein sehr beängstigendes Konzept für jeden", fährt Bieber fort. "Mit 20 Jahren traf ich jede schlechte Entscheidung, die du dir vorstellen kannst, und wurde von einem der beliebtesten und verehrtesten Menschen der Welt zu einem der verhasstesten", so seine bittere Bilanz.

Trotz der Probleme, mit denen er konfrontiert war, so scheibt Bieber, habe er Trost und Unterstützung bei einer Gruppe von Menschen gefunden, die ihn ermutigt habe, weiterzumachen. Explizit nennt er seine Ehe. Es sei die "beste Phase" seines Lebens. Man lerne "Geduld, Vertrauen, Kompromisse, Freundlichkeit und Demut". Mit Model Hailey Baldwin (22), nun Hailey Bieber, ist er seit 2018 verheiratet.