Die Verwirrung um den Beziehungsstatus von Justin Bieber (24, "What Do You Mean?") und Hailey Baldwin (21) könnte derzeit nicht größer sein. Sind sie nun verheiratet oder nicht, fragen sich Fans weltweit. Doch anstatt endlich mit den Gerüchten aufzuräumen, turtelt das verliebte Paar derzeit lieber in London durch die Gegend. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurden die beiden am Dienstag bei einem Date in der britischen Hauptstadt gesichtet - und benahmen sich dabei fast wie normale Touristen. Aber nur fast.

Dem Bericht zufolge hätten die beiden sich an der Schlange des London Eye angestellt und hätten dort, sobald sie allein gewesen seien, wild herumgeknutscht. Nach der Fahrt mit dem berühmten Riesenrad habe Justin Bieber seine Liebste mit einer romantischen Geste vor dem Buckingham Palast überrascht.

Wie Bilder auf "TMZ" zeigen ließ sich der 24-Jährige an einem Brunnenrand nieder und gab in aller Öffentlichkeit ein Ständchen zum Besten, in dem er Hailey seine Liebe gestand. Die umstehenden Passanten dürften aber bestimmt zwei Mal hingeschaut haben, ob da wirklich der Teenie-Popstar und seine Verlobte oder gar schon Ehefrau vor ihnen stand. Denn die Outfits der beiden waren so gar nicht glamourös.

Während Justin Bieber einen überdimensionalen, rosafarbenen Batik-Kapuzenpullover trug in Kombination mit einer weit geschnittenen kurzen Hose in Schwarz, trug Hailey Baldwin ein graues Jogginghosen-Ensemble.

Sind sie nun Mann und Frau - oder nicht?

Doch warum herrscht nun Verwirrung um den Beziehungsstatus der beiden? Bei der Emmy-Verleihung am Montagabend im Microsoft Theater in Los Angeles hatte Hailey Onkel Alec Baldwin dem Portal "Access" verraten, dass das Model und der Sänger tatsächlich längst Ja gesagt haben: "Sie sind losgegangen und haben geheiratet und ich wüsste nicht, wo das Problem ist." Außerdem war das junge Paar drei Tage vor dieser Aussage in einem Standesamt in New York gesichtet worden.

Hailey selbst versuchte der Gerüchteküche mit einem Instagram-Post den Garaus zu machen, indem sie schrieb: "Ich verstehe, woher die Spekulationen kommen, aber ich bin noch nicht verheiratet!" Dies bestätigten nun auch Insider dem Portal "TMZ": Die beiden seien noch nicht Mann und Frau, erklärten offenbar mehrere Quellen, die sowohl dem 24-Jährigen als auch der 21-Jährigen nahestehen.