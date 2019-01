Neues Jahr, neues Tattoo: Justin Bieber (24, "What Do You Mean?") hat sich für seinen Start ins Jahr 2019 erneut tätowieren lassen - und zwar im Gesicht! Der Tätowierer Jonboy veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite einen Schnappschuss, auf dem die neueste Körperverzierung des Sängers bestens zu sehen ist. Über Biebers Augenbraue steht nun in verschnörkelten Lettern der Schriftzug "Grace" (auf Deutsch: Gnade).

Dazu kommentierte der Tattoo-Künstler: "Vielen Dank an meine Kunden, die einige meiner besten Freunde geworden sind. Ich liebe euch alle! Die Gnade Gottes reicht in unserer Schwäche aus, und durch die Liebe Gottes sind wir bereit für 2019!"

Das Tattoo entstand laut "Page Six" bereits im Jahr 2018. Im November verriet der Tattoo-Künstler Bang Bang gegenüber "Page Six TV", dass sich Bieber ein Tattoo im Gesicht habe stechen lassen, dies aber noch nicht zeige. Der Sänger habe es sich für seine Frau Hailey Bieber (22) - ehemals Baldwin - stechen lassen.