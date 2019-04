Sänger Justin Bieber (25, "Purpose") ist derzeit in Therapie. Wie es ihm damit geht, verrät er in seiner Instagram Story: "Es ist cool, einen gesunden Geist und gesunde Emotionen zu haben", kommentiert er ein Foto, das ihn offenbar bei einer Therapiesitzung zeigt. Mitte Februar war bekannt geworden, dass sich der Sänger in Behandlung begeben hat.

Seit Jahren hat Bieber mit psychischen Belastungen zu kämpfen. Im März 2016 kündigte er an, vor seinen Konzerten keine Fans mehr treffen zu wollen, weil es ihn emotional so sehr auslauge, dass er am Rande einer Depression stehe. Im Sommer 2017 hatte er dann die letzten 14 Auftritte seiner "Purpose"-Tour abgesagt.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111