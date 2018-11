Von wegen erste Krise: Justin Bieber (24, "Sorry") und Hailey Baldwin (21) zeigen sich auf ihrem jüngsten Pärchen-Schnappschuss verliebt wie eh und je. Zwar hieß es in letzter Zeit immer mal wieder, die beiden Turteltauben hätten sich aufgrund unterschiedlicher Zukunftspläne in die Haare gekriegt, nach Streit und Unstimmigkeiten sieht es auf dem Schwarz-Weiß-Bild aber nicht gerade aus.

Eng umschlungen genießen sie ihre Zweisamkeit - und knutschen was das Zeug hält. Den Fans scheint das junge Glück jedenfalls zu gefallen. So heißt es in den Bild-Kommentaren unter anderem "Ihr zwei seid so süß" und "Ich hoffe, ihr seid glücklich". Und Biebers Fans freuen sich zu Recht: Das letzte Mal als der Sänger ein Pärchen-Foto mit seiner Hailey auf Instagram postete war im Juli.