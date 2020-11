In einer neuen Dokumentation redet der Sänger nun darüber, wie ihm viel Leid hätte erspart bleiben können.

In einer neuen Dokumentation über Justin Bieber (26, "Yummy") erzählt der Sänger von den schweren psychischen Problemen, mit denen er einst zu kämpfen hatte. So gab es eine Zeit, in der er sich "wirklich, wirklich selbstmordgefährdet" gefühlt habe. "Ich dachte: 'Man, geht dieser Schmerz jemals wieder vorbei?'" Die Situation hielt an und an, er habe gelitten und sich gewünscht, das Gefühl nicht mehr fühlen zu müssen, so Bieber in der Doku "Justin Bieber: Next Chapter", die seit dem 30. Oktober auf YouTube zu sehen ist.

Mittlerweile weiß er aber auch, wie ihm "eine Menge Schmerz hätte erspart bleiben" können, wenn er darüber gesprochen hätte. Seine Popularität möchte er jetzt nutzen, um andere Menschen mit psychischen Problemen genau dazu zu ermuntern: "Ich möchte Leute einfach ermutigen, darüber zu reden, wenn sie sich einsam fühlen. Sag es laut."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111